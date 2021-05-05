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Один из лучших молодых игроков НБА пропустит остаток сезона из-за травмы

Баскетбол
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Тайриз Халибертон не поможет команде в предстоящих матчах

Один из лучших молодых игроков НБА пропустит остаток сезона из-за травмы

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Разыгрывающий "Сакраменто Кингз" Тайриз Халибертон выбыл до конца сезона с травмой колена, пишет Hoops Rumors.

Результаты МРТ не выявили повреждения связок у новичка "Сакраменто". У 21-летнего разыгрывающего диагностировано растяжение связок левого колена. Хирургическое вмешательство не потребуется. Халибертон пропустит оставшиеся матчи регулярного чемпионата. Игрок полностью восстановится и примет участие в межсезонных сборах.

Тайриз Халибертон получил травму в матче регулярного чемпионата НБА c "Даллас Маверикс" (111:99).

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В статье: Сакраменто Кингз Тайриз Халибертон
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