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Один из лучших молодых игроков НБА пропустит остаток сезона из-за травмы
Тайриз Халибертон не поможет команде в предстоящих матчах
Разыгрывающий "Сакраменто Кингз" Тайриз Халибертон выбыл до конца сезона с травмой колена, пишет Hoops Rumors.
Результаты МРТ не выявили повреждения связок у новичка "Сакраменто". У 21-летнего разыгрывающего диагностировано растяжение связок левого колена. Хирургическое вмешательство не потребуется. Халибертон пропустит оставшиеся матчи регулярного чемпионата. Игрок полностью восстановится и примет участие в межсезонных сборах.
Тайриз Халибертон получил травму в матче регулярного чемпионата НБА c "Даллас Маверикс" (111:99).
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