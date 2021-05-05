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Днепр в напряженном матче обыграл Харьковских Соколов

Баскетбол
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Гости выиграли и первую первую половину матча

Днепр в напряженном матче обыграл Харьковских Соколов

Новина українською

Харьковские Соколы проиграли дома Днепру в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - 82:88.

Хозяева раскованно и уверенно вошли в игру и в дальнейшем не сбавляли ритм. За все время стартовой четверти разница в счете между соперниками не выросла более четырех очков. А по итогам первой половины фаворит поединка Днепр лишь на три очка опередил аутсайдера. Харьковчане при этом существенно переиграли соперника под щитами - 24:14.

В начале третьей четверти днепряне попытались взять контроль над игрой. И хозяева довольно быстро снова выровняли игру, а на конец 10-минутки Соколы даже вышли вперед.

И все же у Днепра оказались силы на решающий рывок в заключительной 10-минутке. Гости снова вырвались вперед и уже не отпустили победное преимущество.

Суперлига Париматч
Регулярный чемпионат

Харьковские Соколы - Днепр - 82:88 (19:20, 22:24, 23:19, 18:25)

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В статье: БК Днепр БК Харьковские Соколы
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