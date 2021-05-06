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Центровой Бостона сделал 4 блок-шота за 1 минуту

Баскетбол
(1 голосов)

Просто он самый высокий баскетболист в НБА

Центровой Бостона сделал 4 блок-шота за 1 минуту

фото - celticswire.usatoday.com

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Концовка матча регулярного чемпионата между Орландо и Бостоном (96:132) стала бенефисом 226-сантиметрового центрового Селтикс Тако Фолла, который всего за 1 минуту организовал рекордные в карьере 4 блок-шота.

В перерасчете на 36 минут Фолл в среднем совершает по 5,4 блок-шота. Это один из лучших показателей в истории НБА.

Тако Фолл проводит в НБА второй сезон. На его счету 23 матча (2,8 очка и 2,4 подбора в среднем за игру).

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В статье: НБА Бостон Селтикс
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