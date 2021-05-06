Центровой Бостона сделал 4 блок-шота за 1 минуту

Концовка матча регулярного чемпионата между Орландо и Бостоном (96:132) стала бенефисом 226-сантиметрового центрового Селтикс Тако Фолла, который всего за 1 минуту организовал рекордные в карьере 4 блок-шота.

В перерасчете на 36 минут Фолл в среднем совершает по 5,4 блок-шота. Это один из лучших показателей в истории НБА.

Тако Фолл проводит в НБА второй сезон. На его счету 23 матча (2,8 очка и 2,4 подбора в среднем за игру).