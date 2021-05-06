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Прометей легко разобрался с Тернополем и увеличил шансы завершить сезон в топ-3 Суперлиги
Хозяева обеспечили себе комфортное преимущество с первых минут
Прометей победил дома Тернополь в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - 82:63.
Команды сразу нацелились на результат. Более сосредоточено игру начали гости. И хозяева еще по ходу стартовой четверти пришли, перехватили игровое преимущество и выиграли в итоге. Уже во второй четверти заметно проявилась преимущество хозяев в реализации и в игре под щитами. Поэтому на большой перерыв Прометей обеспечил себе 12 очков преимущества.
Гости после перерыва постепенно вернули интригу, отыграв отставание. И при чрезвычайной поддержке трибун у хозяев удачно складывалась игра. Они и в дальнейшем больше и метко атаковали и лучше играли под щитами.
В заключительной части матча Прометей не позволил сопернику спастись, завоевав третью победу в сезонной серии и сделав шаг к итоговому второму месту.
Суперлига Париматч
Регулярный чемпионат
Прометей (Каменское) - Тернополь - 82:63 (18:14, 18:10, 17:25, 29:14)
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