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НБА: Клипперс громят Лейкерс, Даллас продлевает кризис Бруклина
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - news.yahoo.com
Шарлотт – Чикаго 99:120 (24:34, 29:25, 21:37, 25:24)
Даллас – Бруклин 113:109 (37:32, 26:30, 19:21, 31:26)
Детройт – Мемфис 111:97 (31:32, 27:17, 20:21, 33:27)
Индиана – Атланта 133:126 (36:26, 36:32, 38:38, 23:30)
Голден Стэйт – Оклахома 118:97 (31:24, 30:25, 27:23, 30:25)
Святослав Михайлюк на площадку не выходил
Клипперс – Лейкерс 118:94 (29:20, 36:22, 27:29, 26:23)
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