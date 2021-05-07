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Мощный данк форварда Шарлотт – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты четверга в НБА
фото - swarmandsting.com/
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Традиционную подборку возглавил Калеб Мартин из Шарлотт, который в матче с Чикаго оформил яркий данк через руки Николы Вучевича.
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