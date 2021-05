Карри повторил достижения Джордана и Брайанта

Разыгрывающий Голден Стэйта Стефен Карри в матче с Оклахомой (118:97) набрал 34 очка (11 из 21 с игры, 6 из 13 трехочковых, 6 из 7 с линии штрафных).

Таким образом, Карри стал лишь третьим баскетболистом в истории НБА, которому в 12-м сезоне в лиге удавалось в 35 матчах набирать как минимум по 30 очков. Ранее подобным отмечались только Майкл Джордан и Коби Брайант.

Stephen Curry now has 35 30-point games in his 12th season.



The only players with more 30-point games in their 12th season or later are Michael Jordan (44) and Kobe Bryant (36). pic.twitter.com/KfZDAEjZZl