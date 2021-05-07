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Карри повторил достижения Джордана и Брайанта
Встал в один ряд с легендами
Разыгрывающий Голден Стэйта Стефен Карри в матче с Оклахомой (118:97) набрал 34 очка (11 из 21 с игры, 6 из 13 трехочковых, 6 из 7 с линии штрафных).
Таким образом, Карри стал лишь третьим баскетболистом в истории НБА, которому в 12-м сезоне в лиге удавалось в 35 матчах набирать как минимум по 30 очков. Ранее подобным отмечались только Майкл Джордан и Коби Брайант.
Stephen Curry now has 35 30-point games in his 12th season.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 7, 2021
The only players with more 30-point games in their 12th season or later are Michael Jordan (44) and Kobe Bryant (36). pic.twitter.com/KfZDAEjZZl
Стефен Карри близок к званию самого результативного игрока регулярного чемпионата. В текущем сезоне лидер Голден Стэйта в среднем за игру набирает по 31,6 очка, 5,5 подбора и 5,8 передачи.
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