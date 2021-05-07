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Карри повторил достижения Джордана и Брайанта

Баскетбол
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Встал в один ряд с легендами

Карри повторил достижения Джордана и Брайанта

Новина українською

Разыгрывающий Голден Стэйта Стефен Карри в матче с Оклахомой (118:97) набрал 34 очка (11 из 21 с игры, 6 из 13 трехочковых, 6 из 7 с линии штрафных).

Таким образом, Карри стал лишь третьим баскетболистом в истории НБА, которому в 12-м сезоне в лиге удавалось в 35 матчах набирать как минимум по 30 очков. Ранее подобным отмечались только Майкл Джордан и Коби Брайант.

Стефен Карри близок к званию самого результативного игрока регулярного чемпионата. В текущем сезоне лидер Голден Стэйта в среднем за игру набирает по 31,6 очка, 5,5 подбора и 5,8 передачи.

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В статье: Коби Брайант Стефен Карри Майкл Джордан
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