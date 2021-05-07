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Расписание плей-офф Суперлиги: первые матчи 12 мая

Баскетбол
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Ждем старт пост-сезона

Расписание плей-офф Суперлиги: первые матчи 12 мая

БК Киев-Баскет

Новина українською

Федерация баскетбола Украины представила расписание плей-офф Суперлиги 2020-2021.

Серии 1/4 финала до трех побед пройдут с 12 по 24 мая. Полуфинальные противостояния стартуют 27-28 мая и завершатся не позднее 6-7 июня.

Наконец, финал плей-офф Суперлиги начнется 10 июня. В случае необходимости последний матч серии за золото будет сыгран 20 июня.

На данный момент известно, что в первом раунде плей-офф Киев-Баскет сыграет с Черкасскими Мавпами, а Запорожье встретится с Тернополем. Две остальных пары 1/4 финала еще не сформированы.

Расписание плей-офф Суперлиги: первые матчи 12 мая - изображение 1
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В статье: Баскетбольная Суперлига ФБУ Расписание плей-офф Суперлиги: первые матчи 12 мая Ждем старт пост-сезона Федерация баскетбола Украины представила расписание плей-офф Суперлиги 2020-2021. Серии 1/4 финала до трех побед пройдут с 12 по 24 мая. Полуфинальные противостояния стартуют 27-28 финал плей-офф Суперлиги начнется 10 июня. В случае необходимости последний матч серии за золото будет сыгран 20 июня. На данный момент известно что в первом раунде плей-офф Киев-Баскет сыграет с Черкасскими Мавпами а Запорожье встретится с Тернополем. Две остальных пары 1/4 финала еще не сформированы.
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