Расписание плей-офф Суперлиги: первые матчи 12 мая

Федерация баскетбола Украины представила расписание плей-офф Суперлиги 2020-2021.

Серии 1/4 финала до трех побед пройдут с 12 по 24 мая. Полуфинальные противостояния стартуют 27-28 мая и завершатся не позднее 6-7 июня.

Наконец, финал плей-офф Суперлиги начнется 10 июня. В случае необходимости последний матч серии за золото будет сыгран 20 июня.

На данный момент известно, что в первом раунде плей-офф Киев-Баскет сыграет с Черкасскими Мавпами, а Запорожье встретится с Тернополем. Две остальных пары 1/4 финала еще не сформированы.