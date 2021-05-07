Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание плей-офф Суперлиги: первые матчи 12 мая
Ждем старт пост-сезона
БК Киев-Баскет
Федерация баскетбола Украины представила расписание плей-офф Суперлиги 2020-2021.
Серии 1/4 финала до трех побед пройдут с 12 по 24 мая. Полуфинальные противостояния стартуют 27-28 мая и завершатся не позднее 6-7 июня.
Наконец, финал плей-офф Суперлиги начнется 10 июня. В случае необходимости последний матч серии за золото будет сыгран 20 июня.
На данный момент известно, что в первом раунде плей-офф Киев-Баскет сыграет с Черкасскими Мавпами, а Запорожье встретится с Тернополем. Две остальных пары 1/4 финала еще не сформированы.
Популярное сейчас
- Ноздря в ноздрю. Прогноз на сумасшедшую концовку сезона в Серии А
- "Что это, уже ниже дна?" Ультрас Зари обратились к УАФ по поводу организации финала Кубка Украины
- Финалисты Лиги Европы, вылет Миная, зарплата Де Дзерби. Главные новости за 6 мая
- Однажды американец сошел с ума и набрал 37 очков за одну четверть. ВИДЕО
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО