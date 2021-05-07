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Стали известны сроки возвращения Энтони Дэвиса

Баскетбол
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Баскетболист травмировался в матче с Клипперс

Стали известны сроки возвращения Энтони Дэвиса

Новина українською

Ранним утром 7 мая по московскому времени в НБА прошёл матч регулярного чемпионата, в котором "Лейкерс" встречались с "Клипперс". Участие в игре преждевременно завершил один из лидеров "Озёрных" Энтони Дэвис. Баскетболист успел отыграть девять минут в первой четверти, набрав четыре очка при точности 2 из 9 с игры и один подбор.

После его сняли с игры. Выяснилось, что причиной этого стали боли в спине, сообщает ESPN.

Ожидается, что, невзирая на это, Энтони уже восстановится к следующему матчу. По его словам, он не пропустит "один из важнейших матчей сезона".

В ночь на 8 мая калифорнийцы встретятся с "Портленд Трэйл Блэйзерс". "Лейкерс" и орегонцы соперничают за место в топ-6 Запада. В случае поражения "Лос-Анджелес" рискует завершить сезон в зоне плей-ин.

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В статье: НБА Энтони Дэвис
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