Назван самый ценный игрок Лиги чемпионов

Форвард "Страсбурга" Бонзи Колсон признан самым ценным игроком Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021, пишет пресс-служба турнира.

Колсон принял участие в 12 матчах турнира, в которых в среднем набирал 18,2 очка, 6,3 подбора и 1,5 передачи за игру.

Помимо Колсона, в нынешнем сезоне больше 18 очков и 6 подборов в среднем за игру набирал только Рэймар Морган