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Назван самый ценный игрок Лиги чемпионов
Им стал форвард Страсбурга
Фото: southcoasttoday.com
Форвард "Страсбурга" Бонзи Колсон признан самым ценным игроком Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021, пишет пресс-служба турнира.
Колсон принял участие в 12 матчах турнира, в которых в среднем набирал 18,2 очка, 6,3 подбора и 1,5 передачи за игру.
Помимо Колсона, в нынешнем сезоне больше 18 очков и 6 подборов в среднем за игру набирал только Рэймар Морган
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