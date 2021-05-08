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НБА. Милуоки дома одолели Хьюстон, Денвер уступил Юте
Результаты тура НБА
В ночь с 7 на 8 мая состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2020/2021. Вашему вниманию их результаты:
"Филадельфия" - "Нью-Орлеан"
109 - 107 (32-21; 38-33; 18-37; 21-16)
"Чикаго" - "Бостон"
121 - 99 (30-28; 30-18; 34-28; 27-25)
"Майами" - "Миннесота"
121 - 112 (28-32; 31-22; 30-24; 32-34)
"Милуоки" - "Хьюстон"
141 - 133 (34-34; 30-29; 43-29; 34-41)
"Шарлотт" - "Орландо"
122 - 112 (26-31; 34-31; 34-27; 28-23)
"Даллас" - "Кливленд"
110 - 90 (33-19; 29-18; 24-28; 24-25)
"Юта" - "Денвер"
127 - 120 (40-41; 29-32; 29-26; 29-21)
"Портленд" - "Лейкерс"
106 - 101 (34-22; 25-33; 23-23; 24-23)
"Сакраменто" - "Сан-Антонио"
104 - 113 (21-25; 28-27; 32-26; 23-35)
"Финикс" - "Нью-Йорк"
128 - 105 (30-33; 26-30; 34-25; 38-17)
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