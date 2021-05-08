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НБА. Милуоки дома одолели Хьюстон, Денвер уступил Юте

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Милуоки дома одолели Хьюстон, Денвер уступил Юте

UA-Футбол
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В ночь с 7 на 8 мая состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2020/2021. Вашему вниманию их результаты:

"Филадельфия" - "Нью-Орлеан"

109 - 107 (32-21; 38-33; 18-37; 21-16)

"Чикаго" - "Бостон"

121 - 99 (30-28; 30-18; 34-28; 27-25)

"Майами" - "Миннесота"

121 - 112 (28-32; 31-22; 30-24; 32-34)

"Милуоки" - "Хьюстон"

141 - 133 (34-34; 30-29; 43-29; 34-41)

"Шарлотт" - "Орландо"

122 - 112 (26-31; 34-31; 34-27; 28-23)

"Даллас" - "Кливленд"

110 - 90 (33-19; 29-18; 24-28; 24-25)

"Юта" - "Денвер"

127 - 120 (40-41; 29-32; 29-26; 29-21)

"Портленд" - "Лейкерс"

106 - 101 (34-22; 25-33; 23-23; 24-23)

"Сакраменто" - "Сан-Антонио"

104 - 113 (21-25; 28-27; 32-26; 23-35)

"Финикс" - "Нью-Йорк"

128 - 105 (30-33; 26-30; 34-25; 38-17)

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В статье: НБА
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