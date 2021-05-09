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НБА. Вашингтон в овертайме минимально побеждает Индиану, Денвер уступает Бруклину

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Вашингтон в овертайме минимально побеждает Индиану, Денвер уступает Бруклину

UA-Футбол
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В ночь с 8 на 9 мая состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Индиана" - "Вашингтон"

132 - 133 после ОТ (32-33; 30-30; 39-29; 23-32; 8-9)

Алексей Лень провел на площадке почти 20 минут, набрал 8 очков, сделал 10 подборов и 1 ассист.

"Филадельфия" - "Детройт"

118 - 104 (34-17; 22-26; 33-30; 29-31)

"Торонто" - "Мемфис"

99 - 109 (26-26; 20-21; 26-34; 27-28)

"Голден-Стейт" - "Оклахома-Сити"

136 - 97 (37-25; 36-23; 33-19; 30-30)

Алексей Лень набрал 17 очков, сделал 4 подбора и 2 ассиста за 25 минут на площадке

"Денвер" - "Бруклин"

119 - 125 (37-24; 34-32; 33-41; 15-28)

"Портленд" - "Сан-Антонио"

124 - 102 (27-26; 30-21; 33-28; 34-27)

"Юта" - "Хьюстон"

124 - 116 (32-32; 34-28; 30-23; 28-33)

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В статье: НБА
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