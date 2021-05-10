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Михайлюк набрал 14 очков в поражении от Сакраменто

Баскетбол
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Святослав сегодня много бросал

Михайлюк набрал 14 очков в поражении от Сакраменто

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Оклахома в выездном матче против Сакраменто пополнила коллекцию разгромных поражений.

Михайлюк за 24 минуты набрал 14 очков (5 из 15 с игры, 4 из 11 трехочковых), собрал 3 подбора, отдал 3 результативных передачи и сделал 2 перехвата. Показатель полезности Святослава составил «-5».

Михайлюк в третьем сезоне в НБА в среднем за игру набирает по 8,2 очка, 2,5 подбора и 1,6 передачи.

Сакраменто – Оклахома 126:98 (33:25, 38:26, 35:20, 20:27)

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Оклахома Сити Тандер
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