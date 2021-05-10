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Дончич кулаком ударил соперника в пах и был изгнан с площадки
Темная сторона словенца
Звездный разыгрывающий Далласа досрочно завершил матч регулярного чемпионата против Кливленда (124:97).
В третьей четверти Дончич в борьбе за позицию под кольцом кулаком ударил в область паха защитнику Кавальерс Коллину Секстону.
Судьи после просмотра видеоповтора выписали словенцу неспортивный фол второй степени и удалили его с площадки.
Если Дончич до конца сезона получит еще один неспортивный фол, то заработает автоматическую дисквалификацию на один матч.
В сезоне 2020-2021 Лука Дончич в среднем за игру набирает по 28,2 очка, 8,0 подбора и 8,7 передачи.
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