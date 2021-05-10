Дончич кулаком ударил соперника в пах и был изгнан с площадки

Звездный разыгрывающий Далласа досрочно завершил матч регулярного чемпионата против Кливленда (124:97).

В третьей четверти Дончич в борьбе за позицию под кольцом кулаком ударил в область паха защитнику Кавальерс Коллину Секстону.

Судьи после просмотра видеоповтора выписали словенцу неспортивный фол второй степени и удалили его с площадки.

Если Дончич до конца сезона получит еще один неспортивный фол, то заработает автоматическую дисквалификацию на один матч.

В сезоне 2020-2021 Лука Дончич в среднем за игру набирает по 28,2 очка, 8,0 подбора и 8,7 передачи.