В Суперлиге определились все пары первого раунда плей-офф

После вчерашних матчей регулярного чемпионата окончательно сформировались пары 1/4 финала плей-офф Суперлиги 2020-2021.

Киев-Баскет с первым номером посева за путевку в полуфинал поспорит с Черкасскими Мавпами, Днепр в серии до трех побед столкнется с Будивельником, Прометей сыграет с Химиком, а Запорожье померяется силами с Тернополем.