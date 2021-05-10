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В Суперлиге определились все пары первого раунда плей-офф

Баскетбол
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В Суперлиге определились все пары первого раунда плей-офф

Новина українською

После вчерашних матчей регулярного чемпионата окончательно сформировались пары 1/4 финала плей-офф Суперлиги 2020-2021.

Киев-Баскет с первым номером посева за путевку в полуфинал поспорит с Черкасскими Мавпами, Днепр в серии до трех побед столкнется с Будивельником, Прометей сыграет с Химиком, а Запорожье померяется силами с Тернополем.

В Суперлиге определились все пары первого раунда плей-офф - изображение 1

Ранее UA-Футбол сообщал, что плей-офф чемпионата Украины по баскетболу стартует 12 мая.

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В статье: баскетбол Баскетбольная Суперлига
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