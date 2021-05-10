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Эффектный аллей-уп Дэвиса – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты воскресенья в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-10 моментов вчерашних матчей регулярного чемпионата.
На первом месте расположился звездный бигмен Лейкерс Энтони Дэвис и его данк в победном матче с Финиксом после наброса от Алекса Карузо.
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