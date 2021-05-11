Лень набрал 2 очка в поражении Вашингтона от Атланты

Вашингтон, несмотря на рекордный трипл-дабл Рассела Уэстбрука, в выездном матче драматично проиграл Атланте.

Алексей Лень в матче с бывшей командой провел на площадке всего 12 минут. За это время украинец набрал 2 очка (1 из 3 с игры) и собрал 2 подбора. Показатель полезности Леня составил «-11».

В сезоне 2020-2021 Лень в среднем за вечер набирает по 6,8 очка и 4,0 подбора.

Вашингтон с показателем 32-37 занимает 10-е место в Восточной конференции.

Атланта – Вашингтон 125:124 (34:32, 27:30, 35:17, 29:45)