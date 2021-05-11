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НБА: Голден Стэйт огорчил Юту, Сан-Антонио разбил Милуоки

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Голден Стэйт огорчил Юту, Сан-Антонио разбил Милуоки

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сан-Антонио – Милуоки 146:125 (45:36, 42:28, 26:29, 33:32)

Портленд – Хьюстон 140:129 (50:33, 29:30, 32:37, 29:29)

Кливленд – Индиана 102:111 (28:27, 32:26, 17:26, 25:32)

Мемфис – Нью-Орлеан 115:110 (36:31, 35:28, 15:29, 29:22)

Голден Стэйт – Юта 119:116 (31:30, 23:19, 35:26, 30:41)

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В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Сан-Антонио Сперс
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