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НБА: Голден Стэйт огорчил Юту, Сан-Антонио разбил Милуоки
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сан-Антонио – Милуоки 146:125 (45:36, 42:28, 26:29, 33:32)
Портленд – Хьюстон 140:129 (50:33, 29:30, 32:37, 29:29)
Кливленд – Индиана 102:111 (28:27, 32:26, 17:26, 25:32)
Мемфис – Нью-Орлеан 115:110 (36:31, 35:28, 15:29, 29:22)
Голден Стэйт – Юта 119:116 (31:30, 23:19, 35:26, 30:41)
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