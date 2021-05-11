Уэстбрук стал рекордсменом НБА по количеству трипл-даблов

Разыгрывающий Вашингтона Рассел Уэстбрук в матче с Атлантой (124:125) оформил 182-й трипл-дабл в карьере (28+13 подборов+21 передача) и превзошел рекорд Оскара Робертсона.

Сам Робертсон вместе с другими легендами НБА записал поздравления для одноклубника Алексея Леня.

Расселл Уэстбрук в третий раз в карьере завершит регулярный чемпионат с сезонным трипл-даблом. В кампании 2020-2021 плеймейкер Вашингтона в среднем за игру набирает по 22,0 очка, 11,6 подбора и 11,6 передачи.