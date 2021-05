Уэстбрук стал рекордсменом НБА по количеству трипл-даблов

Разыгрывающий Вашингтона Рассел Уэстбрук в матче с Атлантой (124:125) оформил 182-й трипл-дабл в карьере (28+13 подборов+21 передача) и превзошел рекорд Оскара Робертсона.

Congrats to @russwest44 of the @WashWizards for setting the ALL-TIME RECORD for TRIPLE-DOUBLES! pic.twitter.com/pTuaUaEr1i