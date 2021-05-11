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Уэстбрук стал рекордсменом НБА по количеству трипл-даблов
Он всю жизнь шел за рекордом
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Разыгрывающий Вашингтона Рассел Уэстбрук в матче с Атлантой (124:125) оформил 182-й трипл-дабл в карьере (28+13 подборов+21 передача) и превзошел рекорд Оскара Робертсона.
Congrats to @russwest44 of the @WashWizards for setting the ALL-TIME RECORD for TRIPLE-DOUBLES! pic.twitter.com/pTuaUaEr1i— NBA (@NBA) May 11, 2021
Сам Робертсон вместе с другими легендами НБА записал поздравления для одноклубника Алексея Леня.
The Big O, Magic, and more congratulate Russ!#WES182OOK | @russswest44 pic.twitter.com/eObUZ3Pmv2— Washington Wizards (@WashWizards) May 11, 2021
Расселл Уэстбрук в третий раз в карьере завершит регулярный чемпионат с сезонным трипл-даблом. В кампании 2020-2021 плеймейкер Вашингтона в среднем за игру набирает по 22,0 очка, 11,6 подбора и 11,6 передачи.
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