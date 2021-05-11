Звезда Бостона выбыл до конца сезона

Защитник Бостона Джайлен Браун из-за разрыва связки левого запястья досрочно завершил сезон 2020-2021, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания.

Браун в текущем сезоне дебютировал на Матче звезд НБА. В среднем за игру 24-летний баскетболист набирал по 24,7 очка, 6,0 подбора и 3,4 передачи.

Бостон с показателем 35-33 занимает седьмое место в Восточной конференции. Вероятней всего, Селтикс не смогут напрямую попасть в плей-офф и выступят в дополнительном турнире плей-ин.