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Звезда Бостона выбыл до конца сезона

Баскетбол
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Не поможет команде в плей-офф

Звезда Бостона выбыл до конца сезона

фото - hardwoodhoudini.com

Новина українською

Защитник Бостона Джайлен Браун из-за разрыва связки левого запястья досрочно завершил сезон 2020-2021, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания.

Браун в текущем сезоне дебютировал на Матче звезд НБА. В среднем за игру 24-летний баскетболист набирал по 24,7 очка, 6,0 подбора и 3,4 передачи.

Бостон с показателем 35-33 занимает седьмое место в Восточной конференции. Вероятней всего, Селтикс не смогут напрямую попасть в плей-офф и выступят в дополнительном турнире плей-ин.

Ранее UA-Футбол представил результаты матчей дня в НБА.

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В статье: НБА Бостон Селтикс
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