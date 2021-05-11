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Исторический трипл-дабл Уэстбрука в матче с Атлантой. ВИДЕО

Баскетбол
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Так пишется история спорта

Исторический трипл-дабл Уэстбрука в матче с Атлантой. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Плеймейкер Вашингтона Рассел Уэстбрук в матче с Атлантой (124:125) оформил 182-й трипл-дабл в карьере (28+13 подборов+21 передача) и превзошел рекорд Оскара Робертсона.

Уэстбрук в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 22,0 очка, 11,6 подбора и 11,6 передачи.

Оскар Робертсон владел рекордом НБА по количеству трипл-даблов с сезона 1961-62.

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В статье: НБА Рассел Уэстбрук
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