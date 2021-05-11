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Исторический трипл-дабл Уэстбрука в матче с Атлантой. ВИДЕО
Так пишется история спорта
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Плеймейкер Вашингтона Рассел Уэстбрук в матче с Атлантой (124:125) оформил 182-й трипл-дабл в карьере (28+13 подборов+21 передача) и превзошел рекорд Оскара Робертсона.
Уэстбрук в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 22,0 очка, 11,6 подбора и 11,6 передачи.
Оскар Робертсон владел рекордом НБА по количеству трипл-даблов с сезона 1961-62.
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