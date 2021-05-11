Защитник Майами Хит может получить контракт на 20 миллионов долларов

Защитник "Майами Хит" Данкан Робинсон может получить крупный контракт, утверждает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. По данным журналиста, у игрока будут хорошие перспективы на рынке свободных агентов во время межсезонья.

"Данкан Робинсон получит статус ограниченно свободного агента. Следовательно, "Майами" может повторить любое предложение по нему. Он может получить контракт на $ 20 млн. в год. Конечно, конкуренты будут делать ему предложения, рассчитывая, что "Майами" не станет их повторять. Но переманить его и убедить уйти из команды будет непросто", — приводит слова инсайдера Fadeaway World.

В нынешнем сезоне 27-летний Робинсон в среднем набирает 13,1 очка, делает 3,6 подбора и 1,8 передачи за игру.