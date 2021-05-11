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Леброн Джеймс отреагировал на рекорд Рассела Уэстбрука
Леброн поздравил коллегу
AP Photo/Brynn Anderson
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался об историческом рекорде разыгрывающего "Вашингтон Уизардс" Расселла Уэстбрука. В матче регулярного чемпионата НБА с "Атлантой Хоукс" (124:125) Уэстбрук оформил 182-й трипл-дабл в карьере. Теперь он является рекордсменом НБА по данному показателю.
Леброн отметил достижение Уэстбрука, опубликовав статистику игрока в "сториз" в "Инстаграме".
"Король трипл-даблов! Поздравляю, мой брат", — написал Джеймс. Расселл превзошёл легендарного Оскара Робертсона (181).
"Вашингтон" занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 32 победы в 69 играх.
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