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Леброн Джеймс отреагировал на рекорд Рассела Уэстбрука

Баскетбол
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Леброн поздравил коллегу

Леброн Джеймс отреагировал на рекорд Рассела Уэстбрука

AP Photo/Brynn Anderson

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Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался об историческом рекорде разыгрывающего "Вашингтон Уизардс" Расселла Уэстбрука. В матче регулярного чемпионата НБА с "Атлантой Хоукс" (124:125) Уэстбрук оформил 182-й трипл-дабл в карьере. Теперь он является рекордсменом НБА по данному показателю.

Леброн отметил достижение Уэстбрука, опубликовав статистику игрока в "сториз" в "Инстаграме".

"Король трипл-даблов! Поздравляю, мой брат", — написал Джеймс. Расселл превзошёл легендарного Оскара Робертсона (181).

"Вашингтон" занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 32 победы в 69 играх.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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