Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михайлюк набрал 14 очков в матче с Сакраменто
Святослав снова активничал в атаке
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Оклахома на выезде ожидаемо проиграла Сакраменто, но Святослав Михайлюк матч с Кингз может занести себе в актив.
За 23 минуты украинец набрал 14 очков (7 из 14 с игры, 0 из 4 трехочковых), собрал 3 подбора и отдал 3 результативных передачи. Михайлюк стал единственным баскетболистом Оклахомы с положительным показателем полезности «+6»
Михайлюк в сезоне 2020-2021 в среднем за вечер набирает по 8,3 очка, 2,5 подбора и 1,7 передачи. С момента обмена в Оклахому средняя результативность Святослава составляет рекордные в карьере 10,0 балла.
Сакраменто – Оклахома 122:106 (27:32, 35:33, 41:18, 19:23)
Популярное сейчас
- Александрия ушла в бессрочный отпуск
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет
- Расформирование Миная в планы руководства клуба не входит - СМИ
- Невероятный данк Адетокумбо – момент дня в НБА. ВИДЕО
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО