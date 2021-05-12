Михайлюк набрал 14 очков в матче с Сакраменто

Оклахома на выезде ожидаемо проиграла Сакраменто, но Святослав Михайлюк матч с Кингз может занести себе в актив.

За 23 минуты украинец набрал 14 очков (7 из 14 с игры, 0 из 4 трехочковых), собрал 3 подбора и отдал 3 результативных передачи. Михайлюк стал единственным баскетболистом Оклахомы с положительным показателем полезности «+6»

Михайлюк в сезоне 2020-2021 в среднем за вечер набирает по 8,3 очка, 2,5 подбора и 1,7 передачи. С момента обмена в Оклахому средняя результативность Святослава составляет рекордные в карьере 10,0 балла.

Сакраменто – Оклахома 122:106 (27:32, 35:33, 41:18, 19:23)