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НБА: Лейкерс в овертайме сломили Нью-Йорк, Голден Стэйт разобрался с Финиксом

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Лейкерс в овертайме сломили Нью-Йорк, Голден Стэйт разобрался с Финиксом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Детройт – Миннесота 100:119 (20:30, 20:32, 25:24, 35:33)

Шарлотт – Денвер 112:117 (26:38, 34:25, 26:28, 26:26)

Бостон – Майами 121:129 (28:28, 28:34, 23:31, 42:36)

Торонто – Клипперс 96:115 (19:27, 33:33, 19:25, 25:30)

Чикаго – Бруклин 107:115 (23:32, 28:32, 23:29, 33:22)

Мемфис – Даллас 133:104 (28:27, 32:30, 36:25, 37:22)

Индиана – Филадельфия 103:94 (26:33, 25:29, 24:13, 28:19)

Милуоки – Орландо 114:102 (29:22, 30:26, 20:23, 35:31)

Лейкерс – Нью-Йорк 101:99 OT (24:25, 31:31, 18:20, 18:15, 10:8)

Голден Стэйт – Финикс 122:116 (29:38, 29:28, 34:32, 30:18)

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В статье: НБА Голден Стейт Уорриорз Лос-Анджелес Лейкерс
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