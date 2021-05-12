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Майами четвертым на Востоке вышел в плей-офф
Хит в игре
Майами после выездной победы над Бостоном (129:121) досрочно обеспечил себе место в топ-6 Восточной конференции.
В первом раунде плей-офф команда Эрика Споэльстры может сыграть с Милуоки, Атлантой или Нью-Йорком.
The Heat are back ????— NBA TV (@NBATV) May 12, 2021
Miami has clinched its playoff spot! pic.twitter.com/jwdH61nwm6
Майами сыграет в плей-офф в статусе действующего победителя Востока. В прошлом году команда Джимми Батлера в пост-сезоне прошла Индиану, Милуоки и Бостон, но в Финале НБА Хит со счетом 2:4 проиграли Лейкерс ЛеБрона Джеймса и Энтони Дэвиса.
Помимо Майами в плей-офф НБА досрочно вышли Филадельфия, Бруклин, Милуоки, Юта, Финикс, Клипперс и Денвер.
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