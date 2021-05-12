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Майами четвертым на Востоке вышел в плей-офф

Баскетбол
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Хит в игре

Майами четвертым на Востоке вышел в плей-офф

Новина українською

Майами после выездной победы над Бостоном (129:121) досрочно обеспечил себе место в топ-6 Восточной конференции.

В первом раунде плей-офф команда Эрика Споэльстры может сыграть с Милуоки, Атлантой или Нью-Йорком.

Майами сыграет в плей-офф в статусе действующего победителя Востока. В прошлом году команда Джимми Батлера в пост-сезоне прошла Индиану, Милуоки и Бостон, но в Финале НБА Хит со счетом 2:4 проиграли Лейкерс ЛеБрона Джеймса и Энтони Дэвиса.

Помимо Майами в плей-офф НБА досрочно вышли Филадельфия, Бруклин, Милуоки, Юта, Финикс, Клипперс и Денвер.

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В статье: НБА Майами Хит
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