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Шикарная комбинация от Миннесоты – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты вторника в НБА
фото - dunkingwithwolves.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Ежедневную подборку возглавили игроки Миннесоты Д’Анджело Рассел и Наз Рид, которые в матче с Детройтом организовали эффектный быстрый прорыв.
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