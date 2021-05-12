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Ягупова с Фенербахче выиграла чемпионат Турции

Баскетбол
(1 голосов)

Первый титул для Алины

Ягупова с Фенербахче выиграла чемпионат Турции

фото - basket.com.ua

Новина українською

Фенербахче в третьем матче финала турецкой Суперлиги уверенно обыграл Галатасарай (71:56) и досрочно стал чемпионом страны.

Капитан сборной Украины Алина Ягупова в чемпионском матче за 37 минут набрала 18 очков, собрала 5 подборов и отдала 7 результативных передач.

Стоит отметить, что Фенербахче на пути к 18-му титулу не проиграл ни одного из 34 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф.

Алина Ягупова в сезоне 2020-2021 во второй раз в карьере стала MVP Евролиги.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Михайлюк набрал 14 очков в матче с Сакраменто.

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В статье: Алина Ягупова БК Фенербахче Ягупова с Фенербахче выиграла чемпионат Турции Первый титул для Алиной Фенербахче в третьем матче финала турецкой Суперлиги уверенно обыграл Галатасарай (71:56) и досрочно стал чемпионом страны. Капитан сборной Украины Алина Ягупова в чемпионском матче за собрала 5 подборов и отдала 7 результативных передач. Стоит отметить что Фенербахче на пути к 18-му титулу не проиграл ни одного из 34 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф. Алина Ягупова в сезоне 2020-2021 во второй раз в карьере стала MVP Евролиги. Ранее UA-Футбол сообщал что Михайлюк набрал 14 очков в матче с Сакраменто. https://www.ua-football.com/sport/basketball/1620800998-mihaylyuk-nabral-14-ochkov-v-matche-s-sakramento.html
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