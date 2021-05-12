Ягупова с Фенербахче выиграла чемпионат Турции

Фенербахче в третьем матче финала турецкой Суперлиги уверенно обыграл Галатасарай (71:56) и досрочно стал чемпионом страны.

Капитан сборной Украины Алина Ягупова в чемпионском матче за 37 минут набрала 18 очков, собрала 5 подборов и отдала 7 результативных передач.

Стоит отметить, что Фенербахче на пути к 18-му титулу не проиграл ни одного из 34 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф.

Алина Ягупова в сезоне 2020-2021 во второй раз в карьере стала MVP Евролиги.