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Ягупова с Фенербахче выиграла чемпионат Турции
Первый титул для Алины
фото - basket.com.ua
Фенербахче в третьем матче финала турецкой Суперлиги уверенно обыграл Галатасарай (71:56) и досрочно стал чемпионом страны.
Капитан сборной Украины Алина Ягупова в чемпионском матче за 37 минут набрала 18 очков, собрала 5 подборов и отдала 7 результативных передач.
Стоит отметить, что Фенербахче на пути к 18-му титулу не проиграл ни одного из 34 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф.
Алина Ягупова в сезоне 2020-2021 во второй раз в карьере стала MVP Евролиги.
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