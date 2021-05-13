Лень собрал 10 подборов в матче с Атлантой

Вашингтон в решающей четверти выездного матча с Атлантой упустил 12-очковое преимущество и не смог досрочно выйти в турнир плей-ин.

Алексей Лень в матче с бывшей командой отыграл почти 24 минуты. На счету украинского центрового 6 очков (2 из 6 с игры, 2 из 2 с линии штрафных), 10 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот. Показатель полезности Леня составил «0».

В сезоне 2020-2021 Алексей Лень в среднем за игру набирает по 6,8 очка и 4,0 подбора.

Атланта – Вашингтон 120:116 (35:30, 21:29, 27:32, 37:25)