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Лень собрал 10 подборов в матче с Атлантой

Баскетбол
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А вот с очками не сложилось

Лень собрал 10 подборов в матче с Атлантой

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашингтон в решающей четверти выездного матча с Атлантой упустил 12-очковое преимущество и не смог досрочно выйти в турнир плей-ин.

Алексей Лень в матче с бывшей командой отыграл почти 24 минуты. На счету украинского центрового 6 очков (2 из 6 с игры, 2 из 2 с линии штрафных), 10 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот. Показатель полезности Леня составил «0».

В сезоне 2020-2021 Алексей Лень в среднем за игру набирает по 6,8 очка и 4,0 подбора.

Атланта – Вашингтон 120:116 (35:30, 21:29, 27:32, 37:25)

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В статье: Алексей Лень НБА Вашингтон Уизардз
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