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Мощный данк Тэйтума – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты среды в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Традиционную подборку возглавил звездный форвард Бостона Джейсон Тэйтум, который в матче с Кливлендом отметился зрелищным данком через руки Джарретта Аллена.
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