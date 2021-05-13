  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Назван лучший защитник сезона Евролиги
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назван лучший защитник сезона Евролиги

Баскетбол
(1 голосов)

Им стал центровой Реала

Назван лучший защитник сезона Евролиги

Новина українською

Центровой "Реала" Эди Тавареш признан лучшим защищающимся игроком Евролиги в нынешнем сезоне. Награда вручалась по итогам голосования главных тренеров клубов Евролиги. Тавареш выиграл приз уже во второй раз. Ранее он побеждал в сезоне-2018/2019. В прошлом сезоне турнир не был завершён, поэтому Евролига не вручала приз.

Второе место в голосовании тренеров занял Кайл Хайнс из "Милана", а третье — игрок "Анадолу Эфес" Брайант Данстон.

Тавареш в нынешнем сезоне набирает в среднем 11,4 очка, делает 8,0 подбора и 1,0 перехвата. Его эффективность за игру составляет 18,1 балла.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдди Тавареш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...