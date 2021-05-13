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Назван лучший защитник сезона Евролиги
Им стал центровой Реала
Центровой "Реала" Эди Тавареш признан лучшим защищающимся игроком Евролиги в нынешнем сезоне. Награда вручалась по итогам голосования главных тренеров клубов Евролиги. Тавареш выиграл приз уже во второй раз. Ранее он побеждал в сезоне-2018/2019. В прошлом сезоне турнир не был завершён, поэтому Евролига не вручала приз.
Второе место в голосовании тренеров занял Кайл Хайнс из "Милана", а третье — игрок "Анадолу Эфес" Брайант Данстон.
Тавареш в нынешнем сезоне набирает в среднем 11,4 очка, делает 8,0 подбора и 1,0 перехвата. Его эффективность за игру составляет 18,1 балла.
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