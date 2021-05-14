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НБА: Финикс вырвал победу над Портлендом, Майами разобрался с Филадельфией
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Шарлотт – Клипперс 90:113 (23:31, 24:13, 30:40, 13:29)
Индиана – Милуоки 133:142 (38:39, 28:30, 30:40, 37:33)
Майами – Филадельфия 106:94 (38:22, 22:19, 29:26, 17:27)
Нью-Йорк – Сан-Антонио 102:98 (20:18, 26:25, 27:34, 29:21)
Атланта – Орландо 116:93 (29:16, 32:25, 32:30, 23:22)
Мемфис – Сакраменто 116:110 (36:32, 23:28, 30:23, 27:27)
Чикаго – Торонто 114:102 (30:27, 36:20, 22:29, 26:26)
Миннесота – Денвер 103:114 (26:35, 26:28, 37:29, 14:22)
Финикс – Портленд 118:117 (26:26, 26:27, 33:24, 33:40)
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