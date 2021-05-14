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Сочный данк разыгрывающего Чикаго – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты четверга в НБА
фото - chicagotribune.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Ежедневную подборку возглавил плеймейкер Чикаго Коби Уайт, который в матче с Торонто забил мощный данк с сопротивлением Стэнли Джонсона.
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