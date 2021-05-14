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В НХЛ определились все пары первого раунда плей-офф

Баскетбол
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Битва за Кубок Стэнли начнется уже 15 мая

В НХЛ определились все пары первого раунда плей-офф

фото - nhl.com

Новина українською

После сегодняшних матчей регулярного чемпионата окончательно сформировалась сетка первого раунда плей-офф НХЛ.

Центральный дивизион:

Каролина – Нэшвилл;

Флорида – Тампа-Бэй.

Восточный дивизион:

Питтсбург – Айлендерс;

Вашингтон – Бостон.

Северный дивизион:

Торонто – Монреаль;

Эдмонтон – Виннипег.

Западный дивизион:

Колорадо – Сент-Луис;

Вегас – Миннесота.

Первый раунд плей-офф НХЛ завершится не позднее 31 мая.

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В статье: НХЛ Кубок Стэнли
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