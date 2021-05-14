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В НХЛ определились все пары первого раунда плей-офф
Битва за Кубок Стэнли начнется уже 15 мая
фото - nhl.com
После сегодняшних матчей регулярного чемпионата окончательно сформировалась сетка первого раунда плей-офф НХЛ.
Центральный дивизион:
Каролина – Нэшвилл;
Флорида – Тампа-Бэй.
Восточный дивизион:
Питтсбург – Айлендерс;
Вашингтон – Бостон.
Северный дивизион:
Торонто – Монреаль;
Эдмонтон – Виннипег.
Западный дивизион:
Колорадо – Сент-Луис;
Вегас – Миннесота.
Первый раунд плей-офф НХЛ завершится не позднее 31 мая.
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