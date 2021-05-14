Главный ветеран НБА заработал удаление спустя 3 минуты после дебюта в сезоне. ВИДЕО

Трехкратный чемпион НБА с Майами Юдонис Хаслем в 40-летнем возрасте в матче с Филадельфией (106:94) дебютировал в сезоне 2020-2021.

Символ Хит провел на площадке всего 3 минуты (4 очка и 1 подбор), прежде чем сцепился с Дуайтом Ховардом и заработал удаление с площадки.

Юдонис Хаслем выступает в Майами с 2003 года. За 18 сезонов он провел в НБА 859 матчей, набирая в среднем за игру по 7,6 очка и 6,7 подбора.