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Представлена символическая пятерка сезона в Суперлиге

Баскетбол
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Главные герои регулярного чемпионата

Представлена символическая пятерка сезона в Суперлиге

фото - fbu.ua

Новина українською

Официальный сайт Федерации баскетбола Украины назвал символическую сборную регулярного чемпионата Суперлиги в сезоне 2020-2021.

В команду вошли представители пяти клубов чемпионата:

Майк Кеффи (БК Запорожье) – 16,9 очка, 7,6 передачи и 4,4 подбора в среднем за игру.

Богдан Близнюк (БК Киев-Баскет) – 12,2 очка, 5,5 подбора и 3,3 передачи.

Ди Джей Стефенс (БК Прометей) – 12,7 очка, 5,4 подбора и 1,2 перехвата.

Вячеслав Бобров (БК Днепр) – 10,6 очка, 6,2 подбора и 3,0 передачи.

Льюис Салливан (БК Химик) – 16,3 очка, 9,8 подбора и 2,6 передачи.

Один из вышеперечисленных игроков позднее будет назван MVP регулярного чемпионата Суперлиги.

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В статье: Баскетбольная Суперлига
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