Американский легионер БК Запорожье признан MVP Суперлиги

Федерация баскетбола Украины объявила самого ценного баскетболиста регулярного чемпионата в сезоне 2020-2021. MVP Суперлиги определялся на основании мнения фанатов, капитанов команд и организаторов чемпионата.

У болельщиков максимальные 5 баллов получил тяжелый форвард БК Днепр Вячеслав Бобров, но капитаны команд и организаторы турнира отдали предпочтение американскому защитнику БК Запорожье Майку Кеффи, который и стал MVP регулярного чемпионата.

Кеффи в сезоне 2020-2021 не пропустил ни одного из 40 матчей – лидер БК Запорожье в среднем за игру набирал по 16,9 очка, 7,6 передачи, 4,4 подбора и 1,9 перехвата.

Именно Майку Кеффи принадлежит главное статистическое достижение сезона – в конце апреля в матче с Киев-Баскетом он оформил первый за три года трипл-дабл в Суперлиге (13+15 подборов+14 передач).