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Шакил О'Нил назвал своего самого любимого игрока в истории НБА

Баскетбол
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Им стал Патрик Юинг

Шакил О'Нил назвал своего самого любимого игрока в истории НБА

Фото: instagram.com/shaq

Новина українською

Член Зала славы, четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил назвал своего "идола" и любимого игрока в истории лиги. По словам экс-центрового, а ныне обозревателя, таковым является другой прославленный центровой НБА Патрик Юинг.

"О, это мой идол. У нас с Юингом были жёсткие битвы, но он всегда был моим любимым игроком. Не думаю, что ты знаешь, но в школе и университете я носил майку с 33-м номером из-за тебя", — приводит слова Шакила Essentialy Sports.

Большую часть карьеры Юинг провёл в составе "Нью-Йорк Никс". В итоге 33-й номер, под которым он защищал цвета "Никс", выведен из обращения. Патрик является 11-кратным участником Матча всех звёзд. Юинг занимает 23-е место в списке самых результативных игроков в истории НБА. При этом наряду с Чарльзом Баркли, Джоном Стоктоном и Карлом Мэлоуном он является одним из топ-игроков, которые так и не становились чемпионами.

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В статье: НБА Шакил О'Нил
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