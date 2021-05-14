Член Зала славы, четырёхкратный чемпион НБА Шакил О'Нил назвал своего "идола" и любимого игрока в истории лиги. По словам экс-центрового, а ныне обозревателя, таковым является другой прославленный центровой НБА Патрик Юинг.

"О, это мой идол. У нас с Юингом были жёсткие битвы, но он всегда был моим любимым игроком. Не думаю, что ты знаешь, но в школе и университете я носил майку с 33-м номером из-за тебя", — приводит слова Шакила Essentialy Sports.

Большую часть карьеры Юинг провёл в составе "Нью-Йорк Никс". В итоге 33-й номер, под которым он защищал цвета "Никс", выведен из обращения. Патрик является 11-кратным участником Матча всех звёзд. Юинг занимает 23-е место в списке самых результативных игроков в истории НБА. При этом наряду с Чарльзом Баркли, Джоном Стоктоном и Карлом Мэлоуном он является одним из топ-игроков, которые так и не становились чемпионами.