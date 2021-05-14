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Запорожье обыграл Тернополь с разницей в 14 очков
Хозяева легко взяли верх
БК Запорожье в тяжелом матче смог удержать преимущество в заключительной части и победить - 83:69.
Первый поединок серии Запорожье - Тернополь начался с точного трехочкового MVP регулярного чемпионата Майкла Кэффи. Далее команда подхватила начинание своего лидера и смогла уверенно повести после первой четверти +9.
Однако, после короткого отдыха Тернополь не просто восстановил паритет, но и смог завладеть преимуществом.
На старте заключительной части Тернополь продемонстрировал характер и сделал рывок 11-3, приблизившись к сопернику на расстояние трех очков. Однако, хозяева смогли проявить хладнокровие, сбить темп сопернику и в итоге победить - 83:69.
Суперлига Париматч. 1/4 финала (первый матч)
Запорожье. ПС Юность
Запорожье - Тернополь 83:69 (21:12, 15:25, 26:14, 21:18)
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