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Запорожье обыграл Тернополь с разницей в 14 очков

Баскетбол
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Хозяева легко взяли верх

Запорожье обыграл Тернополь с разницей в 14 очков

Новина українською

БК Запорожье в тяжелом матче смог удержать преимущество в заключительной части и победить - 83:69.

Первый поединок серии Запорожье - Тернополь начался с точного трехочкового MVP регулярного чемпионата Майкла Кэффи. Далее команда подхватила начинание своего лидера и смогла уверенно повести после первой четверти +9.

Однако, после короткого отдыха Тернополь не просто восстановил паритет, но и смог завладеть преимуществом.

На старте заключительной части Тернополь продемонстрировал характер и сделал рывок 11-3, приблизившись к сопернику на расстояние трех очков. Однако, хозяева смогли проявить хладнокровие, сбить темп сопернику и в итоге победить - 83:69.

Суперлига Париматч. 1/4 финала (первый матч)

Запорожье. ПС Юность

Запорожье - Тернополь 83:69 (21:12, 15:25, 26:14, 21:18)

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В статье: БК Запорожье БК Тернополь
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