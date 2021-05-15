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НБА. Вашингтон побеждает Кливленд, Сакраменто минимально уступает Мемфис

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Вашингтон побеждает Кливленд, Сакраменто минимально уступает Мемфис

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В ночь с 14 на 15 мая состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации 2020/2021. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" - "Кливленд"

120 - 105 (31-33; 27-23; 33-20; 29-29)

Алексей Лень набрал 4 очка и сделал 5 подборов за 11 минут пребывания на площадке.

"Детройт" - "Денвер"

91 - 104 (25-29; 28-28; 21-30; 17-17)

"Оклахома-Сити" - "Юта"

93 - 103 (20-30; 27-31; 19-31; 27-17)

Святослав Михайлюк набрал 19 очков, сделал 1 подбор и 2 ассиста за 25,5 минут на площадке.

"Филадельфия" - "Орландо"

122 - 97 (27-24; 39-19; 30-26; 26-28)

"Даллас" - "Торонто"

114 - 110 (31-26; 35-26; 26-31; 22-27)

"Мемфис" - "Сакраменто"

107 - 106 (29-25; 24-32; 26-19; 28-30)

"Хьюстон" - "Клипперс"

122 - 115 (30-33; 43-36; 32-24; 17-22)

"Голден-Стейт" - "Нью-Орлеан"

125 - 122 (41-32; 34-25; 24-33; 26-32)

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В статье: НБА
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