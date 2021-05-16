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НБА. Финикс на выезде побеждает Сан-Антонио, Миннесота дома уступает Бостону

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Финикс на выезде побеждает Сан-Антонио, Миннесота дома уступает Бостону

UA-Футбол
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В ночь с 15 на 16 мая состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Бруклин" - "Чикаго"

105 - 91 (28-29; 33-22; 18-20; 26-20)

"Индиана" - "Лейкерс"

115 - 122 (28-36; 28-28; 32-32; 27-26)

"Нью-Йорк" - "Шарлотт"

118 - 109 (26-27; 27-27; 26-32; 15-18; 14-5)

"Миннесота" - "Бостон"

108 - 124 (26-37; 21-29; 27-23; 34-35)

"Сан-Антонио" - "Финикс"

103 - 140 (17-34; 30-34; 23-41; 33-31)

"Милуоки" - "Майами"

122 - 108 (44-28; 26-23; 29-30; 23-27)

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В статье: НБА
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