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Жена Брайанта: Коби просто не хотел огорчать своих болельщиков

Баскетбол
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Вечная память легенде

Жена Брайанта: Коби просто не хотел огорчать своих болельщиков

UA-Футбол
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Жена Коби Брайанта, легендарного защитника "Лейкерс", Ванесса Брайант на церемонии введения своего покойного возлюбленного в Зал Славы рассказала о воспоминаниях от разговоров с ним. Ее слова цитирует ESPN:

"Будучи ребенком Коби сидел с отцом где-то на самых верхних рядах и наблюдал, как играет его любимый баскетболист Майкл Джордан. Коби мог в деталях вспомнить все подробности первой поездки на матч, в красках описать свое волнение перед входом на арену.

Коби просто не хотел огорчать своих болельщиков, особенно тех, кто долго собирал деньги и смог купить билеты только на самые дешевые сектора. Там сидели дети, чувствовали такое же восхищение при виде любимого баскетболиста, как и Коби раньше. Муж не мог их подвести, поэтому не обращал внимание на боль" - сказала она.

Результаты тура НБА

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В статье: Коби Брайант
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