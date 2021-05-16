Жена Брайанта: Коби просто не хотел огорчать своих болельщиков

Жена Коби Брайанта, легендарного защитника "Лейкерс", Ванесса Брайант на церемонии введения своего покойного возлюбленного в Зал Славы рассказала о воспоминаниях от разговоров с ним. Ее слова цитирует ESPN:

"Будучи ребенком Коби сидел с отцом где-то на самых верхних рядах и наблюдал, как играет его любимый баскетболист Майкл Джордан. Коби мог в деталях вспомнить все подробности первой поездки на матч, в красках описать свое волнение перед входом на арену.

Коби просто не хотел огорчать своих болельщиков, особенно тех, кто долго собирал деньги и смог купить билеты только на самые дешевые сектора. Там сидели дети, чувствовали такое же восхищение при виде любимого баскетболиста, как и Коби раньше. Муж не мог их подвести, поэтому не обращал внимание на боль" - сказала она.