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НБА: Портленд отправил Лейкерс в плей-ин, Юта выиграла регулярку
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нью-Йорк – Бостон 96:92 (23:24, 31:15, 23:26, 19:27)
Вашингтон – Шарлотт 115:110 (22:36, 30:20, 27:34, 36:20)
Торонто – Индиана 113:125 (30:31, 25:37, 28:26, 30:31)
Сан-Антонио – Финикс 121:123 (23:27, 38:25, 24:37, 36:34)
Голден Стэйт – Мемфис 113:101 (30:29, 25:20, 31:20, 27:32)
Атланта – Хьюстон 124:95 (36:33, 36:21, 27:18, 25:23)
Бруклин – Кливленд 123:109 (34:24, 33:32, 32:20, 24:33)
Филадельфия – Орландо 128:117 (32:26, 28:39, 39:25, 29:27)
Детройт – Майами 107:120 (13:32, 34:37, 24:26, 36:25)
Чикаго – Милуоки 118:112 (33:23, 22:31, 36:31, 27:27)
Миннесота – Даллас 136:121 (38:22, 38:38, 37:35, 23:26)
Нью-Орлеан – Лейкерс 98:110 (28:36, 31:27, 17:28, 22:19)
Оклахома – Клипперс 117:112 (35:26, 27:34, 24:28, 31:24)
Портленд – Денвер 132:116 (43:22, 29:33, 35:29, 25:32)
Сакраменто – Юта 99:121 (25:28, 24:36, 24:33, 26:24)
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