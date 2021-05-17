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В НБА определились 4 из 8 пар первого раунда плей-офф
Регулярный чемпионат официально завершен
С завершением всех матчей регулярного чемпионата в НБА стали известны 4 из 8 пар первого раунда плей-офф.
На Востоке Милуоки за путевку в полуфинал конференции поспорит с прошлогодним финалистом плей-офф Майами, а Нью-Йорк сыграет с Атлантой.
На Западе Клипперс второй год подряд в первом раунде встретятся с Далласом, а Денвер в серии до четырех побед померяется силами с Портлендом.
Филадельфия, Бруклин, Юта и Финикс в статус топ-2 команд конференций своих первых оппонентов по плей-офф узнают после завершения турнира плей-ин.
Первый раунд плей-офф в НБА стартует 22 мая.
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