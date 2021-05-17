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Вашингтон Леня узнал первого соперника в плей-ин
Украинец в шаге от дебюта в плей-офф
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне Вашингтон в заключительном матче регулярного чемпионата обыграл Шарлотт (115:110) и поднялся на 8-е место в Восточной конференции, что гарантировало Уизардс две попытки в борьбе за выход в плей-офф.
В турнире плей-ин команда Алексея Леня стартует 18 мая матчем против Бостона. В случае победы Вашингтон выйдет в плей-офф и сыграет в первом раунде с Бруклином. Если же Уизардс проиграют, то сыграют с проигравшим в паре Индиана – Шарлотт. Победитель этого противостояния свой путь в плей-офф начнет против Филадельфии.
На Западе на две путевки в плей-офф претендуют Лейкерс, Голден Стэйт, Мемфис и Сан-Антонио.
NBA Play-In Tournament Schedule: pic.twitter.com/79H25oqJsz— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) May 17, 2021
Алексей Лень в сезоне 2020-2021 провел в Вашингтоне 56 матчей. В среднем за игру центровой приносил Уизардс по 7,3 очка и 4,4 подбора.
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