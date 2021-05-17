Вашингтон Леня узнал первого соперника в плей-ин

Накануне Вашингтон в заключительном матче регулярного чемпионата обыграл Шарлотт (115:110) и поднялся на 8-е место в Восточной конференции, что гарантировало Уизардс две попытки в борьбе за выход в плей-офф.

В турнире плей-ин команда Алексея Леня стартует 18 мая матчем против Бостона. В случае победы Вашингтон выйдет в плей-офф и сыграет в первом раунде с Бруклином. Если же Уизардс проиграют, то сыграют с проигравшим в паре Индиана – Шарлотт. Победитель этого противостояния свой путь в плей-офф начнет против Филадельфии.

На Западе на две путевки в плей-офф претендуют Лейкерс, Голден Стэйт, Мемфис и Сан-Антонио.

Алексей Лень в сезоне 2020-2021 провел в Вашингтоне 56 матчей. В среднем за игру центровой приносил Уизардс по 7,3 очка и 4,4 подбора.