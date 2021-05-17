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Шикарный быстрый прорыв Бруклина с данком Дюранта – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты последнего дня регулярного чемпионата
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Ежедневную подборку возглавила сумасшедшая комбинация Бруклина в матче с Кливлендом с аллей-упом от щита от звездного форварда Нетс Кевина Дюранта.
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