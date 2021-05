В НБА завершен регулярный чемпионат. А кто должен забрать индивидуальные награды?

Пятимесячный марафон регулярного чемпионата официально завершен – уже в среду в НБА стартует турнир плей-ин, а полноценные серии плей-офф начнутся с 22 мая. Самое время вслух озвучить имена главных героев прошедшей регулярки.

MVP: Никола Йокич (Денвер Наггетс)

Центровые не признавались MVP более 20 лет со времен праймового Шакила О’Нила – Никола Йокич в сезоне 2020-2021 сделал все и даже больше, чтобы прервать эту серию.

Он провел один из величайших атакующих сезонов в истории НБА, он первый в лиге по большинству ключевой статистики, включая показатели win shares (вклад игрока в победы команды), VOPR (ценность или незаменимость конкретного игрока для команды) и +/-, он единственным среди кандидатов на MVP не пропустил ни одного матча, он не перестал побеждать даже после травмы Джамала Мюррея, а его персональная статистика говорит лучше любых слов – 26,4 очка, 10,9 подбора и 8,4 передачи при 56% реализации бросков с игры. Кто заслуживает стать самым ценным игроком регулярки, если не Йокич?

Йокич стал гораздо более разносторонним игроком, чем это было раньше. Нет, в атаке ничего не изменилось – Никола по-прежнему одновременно и разыгрывающий, и центровой. Бигмен Денвера качественно преобразился у своего кольца – он стал добротным защитником, который за счет высочайшего интеллекта и умения пользоваться своими габаритами компенсирует отсутствие запредельного атлетизма.

Единственного реального конкурента Николы Йокича Джоэля Эмбиида подвело его собственное здоровье. Да, камерунец выиграл с Филадельфией Восточную конференцию, да, он был абсолютно неудержим в атаке (28,5 очка и 51% реализации бросков с игры), да, у него элитные защитные показатели, но все это перечеркивает тот факт, что Эмбиид пропустил 20 из 72 матчей регулярного чемпионата.

Лучший защитник: Руди Гобер (Юта Джаз)

Влияние Руди Гобера на защиту Юты схоже с тем, что Никола Йокич привносит в нападение Денвера. Француз за счет своих сумасшедших габаритов (2,36 м размах рук при росте 2,16) в одиночку на элитном уровне защищает «краску» Мормонов, позволяя соперникам на пик-н-роллах набирать лишь 0,85 очка за владение. Доминирование Гобера в трехсекундной зоне позволяет другим игрокам Юты не отвлекаться на подстраховку «краски» и заниматься своими непосредственными обязанностями. Именно благодаря французу Джаз занимают третье место в защитном рейтинге, уступая только Лейкерс и Филадельфии.

Как и в ситуации с MVP, вице-лидером на награду Defensive Player Of The Year является представитель Филадельфии. Речь о разыгрывающем Бене Симмонсе, который способен защищаться на четырех позициях. Разница между Гобером и Симмонсом в том, что француз – система, а австралиец – одна из ее частей.

Руди Гобер – лучший в НБА по блокам, подборам на своем щите и, что самое главное, по вкладу в защиту своей команды (defensive win shares). Он должен стать трехкратным лучшим защитником НБА.

Лучший шестой: Джордан Кларксон (Юта Джаз)

Тот уникальный случай, когда на награду лучшему резервисту претендуют два одноклубника – Джордан Кларксон и Джо Инглз. Кларксон в сезоне 2020-2021 всего однажды выходил в стартовой пятерке Юты, в то время как Инглз с первых минут начинал более 40% матчей, поэтому останавливаем свой выбор на американце.

Идеальным примером современного лучшего шестого считается трехкратный обладатель награды Лу Уильямс. Кларксон дает Юте то, что в годы своего расцвета делал и Уильямс, – скоринг, маневренность и готовность взять на себя ответственность в клатче.

Проводя на площадке всего по 26 минут, Кларксон является вторым бомбардиром Юты после Донована Митчелла, набирая в среднем за игру рекордные в карьере 18,2 очка. Джордан невероятно стабилен – в регулярном чемпионате он только в четырех матчах не смог достичь отметки в 10 очков, зато барьер в 20 баллов ему покорялся в 23-х матчах.

Джо Инглз более эффективен на обоих концах площадки, а его 45% реализации трехочковых сводят с ума, но все же он слишком часто появлялся в старте Юты, чтобы равноправно претендовать на награду лучшему шестому.

Самый прогрессирующий: Джулиус Рэндл (Нью-Йорк Никс)

Джулиус Рэндл настолько выделяется на фоне остальных претендентов на Most Improved Player of the Year, что мы очень удивимся, если новый лидер Нью-Йорка не заберет награду со 100-процентным показателем первых мест.

По ходу сезона Рэндл преодолел удивительную трансформацию из просто добротного игрока с пустой статистикой в победителя и безоговорочного франчайза команды, которая не только впервые с 2013 года вышла в плей-офф, но и финишировала на солидном четвертом месте в Восточной конференции.

Рэндл закончил регулярный чемпионат с рекордными показателями в трех основных статистических категориях – в среднем за игру тяжелый форвард Нью-Йорка набирал по 24,2 очка, собирал 10,2 подбора и раздавал 6,0 передачи. Рэндл еще никогда не завершал регулярку со средним дабл-даблом, а свой предыдущий лучший показатель по ассистам Джулиус улучшил практически в два раза!

???? M-V-P



Julius Randle started receiving MVP chants from the home crowd in MSG ???? pic.twitter.com/KmlEK8h8hT — ESPN (@espn) April 24, 2021

У Джулиуса Рэндла идеальное сочетание индивидуальных достижений с командными. В 2021 году он впервые поехал на Матч всех звезд, и он сенсационно вывел Никс в плей-офф – Джерами Грант из Детройта и Кристиан Вуд из Хьюстона о таком могут только мечтать.

Лучший тренер: Монти Уильямс (Финикс Санз)

А вот в этой номинации все очень близко. И все же отдаем предпочтение коучу, который за два сезона превратил Финикс в топ-команду Западной конференции. Монти Уильямс работал с молодым Крисом Полом в Нью-Орлеане – и теперь их химия привела Санз к первому за 10 лет выходу в плей-офф.

Красноречивый факт – до назначения Уильямса Финикс за два сезона выиграл лишь 24% матчей, а с Монти в качестве главного тренера Санз одержали 54 победы (54,6%), включая исторические 8:0 в «пузыре» в доигровке регулярного чемпионата 2019-2020.

С Уильямсом Финикс при 26-м темпе входит в топ-8 по эффективности на обеих половинах площадки, а также занимает четвертое место по показателю NetRtg (+/-). Он тот человек, который сумел за короткий промежуток времени напомнить Солнечным, что такое победы.

Кто еще достоен упоминания? Безусловно, наряду с Монти Уильямсом стоит отметить Тома Тибодо (Нью-Йорк), Нэйта Макмиллана (Атланта), Майкла Мэлоуна (Денвер), Дока Риверса (Филадельфия) и Куинна Снейдера (Юта), который привел Джаз к статусу лучшей команды регулярного чемпионата.

Лучший новичок: Энтони Эдвардс (Миннесота Тимбервулвз)

Разыгрывающий Шарлотт ЛаМело Болл уверенно шел за наградой до 21 марта, когда с травмой запястья выбыл на полтора месяца. У Энтони Эдвардса из Миннесоты появился шанс перехватить инициативу – и тот не упустил его.

Пока Болл находился вне игры, Эдвардс резко повысил свою результативность (как и количество бросков) и не остановился вплоть до завершения регулярного чемпионата. Так, в мае Энтони в среднем за вечер забивал свыше 26 очков, причем его процент реализации бросков с игры взлетел с 43 до почти 54!

Конечно, командные результаты у ЛаМело Болла на качественном другом уровне (Шарлотт сыграют в плей-ин), но сложно игнорировать тот факт, что плеймейкер Хорнетс отсутствовал на площадке более чем четверть сезона. Так было и в прошлом году, когда яркая непродолжительная вспышка Зайона Уильямссона не смогла перевесить стабильность Джа Моранта.