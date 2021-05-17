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Четырёхкратный чемпион НБА сравнил Джордана и Брайанта

Баскетбол
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Он сравнил их с порошком

Четырёхкратный чемпион НБА сравнил Джордана и Брайанта

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Четырёхкратный чемпион НБА Джон Салли поделился мнением о легендарных игроках лиги Коби Брайанте и Майкле Джордане. Салли сравнил их со стиральными порошками.

"Если я решу провести аналогию со стиральным порошком, то Джордан — это "Тайд", а Брайант — "Тайд +".
Я как-то спросил у Коби: "Ты будешь следующим Джорданом?" А он ответил: "Нет, я буду первым Коби Брайантом". Когда я спросил его, чего он хочет добиться, он сказал: "Я хочу стать величайшим игроком в истории баскетбола". И тогда я подумал: "Вау, вот так путь выбрал себе парень".

Да, в мире есть парень по имени Майкл Джордан. И я продолжаю говорить, что он не является самым великим. Знаю, что Джордан — самый великий, но ведь это и так все говорят, поэтому я должен сказать что-то другое. Я знаю, что Майк — величайший в истории, но Коби находится где-то рядом", — сказал Салли на YouTube-канале CNBC.

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В статье: Коби Брайант Майкл Джордан Джон Салли
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