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Сегодня Лень может впервые выйти в плей-офф НБА

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Остался всего один шаг

Сегодня Лень может впервые выйти в плей-офф НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашингтон Алексея Леня в ночь с 18 на 19 мая в первом матче плей-ин сыграет с Бостоном.

В случае победы над Селтикс Уизардс выйдут в плей-офф с 7-го места и сыграют в первом раунде с Бруклином. Если же Рассел Уэстбрук, Брэдли Бил и компания уступят команде Джейсона Тэйтума, то за 8-е место на Востоке поспорят с победителем матча между Индианой и Шарлотт.

Лень в сезоне 2020-2021 не может похвастаться успешной игрой против Бостона. В двух матчах против Селтикс центровой сборной Украины набрал лишь 4 очка и собрал 2 подбора.

В регулярном чемпионате Бостон выиграл сезонную серию у Вашингтона со счетом 2:1.

Матч плей-ин между Бостоном и Вашингтоном в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports. Начало поединка в 04:00 по киевскому времени.

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В статье: Алексей Лень НБА Вашингтон Уизардз
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