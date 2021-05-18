Сегодня Лень может впервые выйти в плей-офф НБА

Вашингтон Алексея Леня в ночь с 18 на 19 мая в первом матче плей-ин сыграет с Бостоном.

В случае победы над Селтикс Уизардс выйдут в плей-офф с 7-го места и сыграют в первом раунде с Бруклином. Если же Рассел Уэстбрук, Брэдли Бил и компания уступят команде Джейсона Тэйтума, то за 8-е место на Востоке поспорят с победителем матча между Индианой и Шарлотт.

Лень в сезоне 2020-2021 не может похвастаться успешной игрой против Бостона. В двух матчах против Селтикс центровой сборной Украины набрал лишь 4 очка и собрал 2 подбора.

В регулярном чемпионате Бостон выиграл сезонную серию у Вашингтона со счетом 2:1.

Матч плей-ин между Бостоном и Вашингтоном в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports. Начало поединка в 04:00 по киевскому времени.