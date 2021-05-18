Начинал на Востоке, а закончил в подвале Запада: 5 лучших матчей Михайлюка в сезоне 2020-2021

Святослав Михайлюк в минувшем сезоне снова столкнулся с тем, с чем раньше уже сталкивался в свой первый год в НБА. Защитник сборной Украины в середине марта в результате обмена неожиданно покинул Детройт и отправился подтверждать свои претензии на новый досрочный контракт в Оклахому.

В Тандер Михайлюк провел самый результативный отрезок в заокеанской карьере, набирая в среднем за игру по 10,3 очка, но стал менее эффективным на трехочковой дуге и в целом не смог выйти на новый уровень в плане стабильности.

Настало время вспомнить самые яркие матчи Святослава Михайлюка в сезоне 2020-2021. Главный критерий – результативность и влияние на игру команды.

31 марта 2021 года, Оклахома – Торонто 113:103

Чем отметился: 22 очка (9 из 14 с игры, 4 из 8 трехочковых), 9 подборов, 2 перехвата.

Почему в списке: лучший в команде по набранным очкам, великолепная бросковая эффективность, солидная игра на щитах

Пожалуй, самый яркий матч Святослава Михайлюка в его непродолжительной карьере в НБА. И дело не только в результативности и впечатляющем проценте реализованных бросков с игры. Именно в матче с Торонто Михайлюк показал, что способен быть не просто разноплановым игроком, но и тем баскетболистом, которому можно доверить бросок в ключевые минуты матча.

В противостоянии с Рэпторс Сви набирал очки на любой вкус – тут и фирменные трехочковые, и зрелищный аллей-уп, и добивание с энд-ваном после промаха одноклубника с линии штрафной, и четкая работа в быстром прорыве.

Именно Михайлюк в решающей четверти повел Оклахому за собой – он ни разу не присел на скамейку, набрал 10 очков и завершил этот отрезок с показателем полезности «+12».

21 апреля 2021 года, Индиана – Оклахома 122:116

Чем отметился: 20 очков (9 из 16 с игры, 2 из 5 трехочковых), 9 подборов, 4 передачи, 2 блок-шота

Почему в списке: второй в команде по результативности, повторение личного рекорда по подборам, в топ-3 в команде по ассистам

Еще никогда Святослав Михайлюк не был так эффективен в трехсекундной зоне. В матче с Индианой украинец совершил семь результативных проходов под кольцо, включая два данка.

В тот день Михайлюк снова остановился в шаге от первого дабл-дабла в карьере и активно руководил нападением Оклахомы. Правда, получалось не всегда успешно – при четырех результативных передачах Святослав совершил пять потерь.

14 мая 2021 года: Оклахома – Юта 93:109

Чем отметился: 19 очков (8 из 14 с игры, 3 из 4 трехочковых), 2 передачи.

Почему в списке: лучший в команде по очкам, солидная бросковая линейка.

Под занавес регулярного чемпионата Святослав Михайлюк порадовал отличным перформансом в матче с лучшей командой регулярного чемпионата. Именно Михайлюк стал самым результативным игроком Оклахомы в поединке с третьей лучшей защитой регулярки, настреляв со скамейки запасных 19 очков при всего 14 бросках с игры.

Это еще один пример того, что Михайлюк давно перестал быть ограниченным снайпером. В матче с Ютой Святослав выбросил только три трехочковых, а основной упор сделал на броски со средней дистанции. Получилось весьма достойно.

Атакующий рейтинг Оклахомы в матче с Ютой составил скромные 98,9 очка на 100 владений. Личный же вклад Михайлюка в нападение Тандер составил 130 очков на 100 владений. Святослав стал лишь одним из четырех игроков своей команды с положительным показателем +/-.

14 февраля 2021 года: Детройт – Нью-Орлеан 123:112

Чем отметился: 18 очков (7 из 11 с игры, 4 из 8 трехочковых), 3 передачи, 2 блок-шота

Почему в списке: лучший в команде по показателю +/-, отличная бросковая эффективность.

У Святослава Михайлюка были достойные матчи и до обмена в Оклахому. На День святого Валентина украинец активно поучаствовал в домашней победе Детройта над Нью-Орлеаном

Михайлюк в поединке с Пеликанс на пару с Джошем Джексоном (21+3 подбора) стал лидером второго юнита Пистонс при третьем лучшем в команде атакующем рейтинге (148 очков на 100 владений) и второй лучшей бросковой эффективностью, уступив лишь Делону Райту, который реализовал 6 из 7 бросков с игры и 4 из 4 с линии штрафных.

С Михайлюком на площадке Детройт переиграл Нью-Орлеан с разницей в 18 очков. Именно Святослав в тот вечер заслужил статус MVP матча.

3 марта 2021 года: Торонто – Детройт 105:129

Чем отметился: 17 очков (6 из 11 с игры, 5 из 9 трехочковых), 4 подбора.

Почему в списке: рекордная в сезоне продуктивность на трехочковой дуге, солидная бросковая линейка.

Последней яркой страницей Святослава Михайлюка в Детройте стал выездной матч в Тампе против Торонто.

Выйдя на площадку в стартовой пятерке, Сви за 36 минут отгрузил в корзину Рэпторс 5 из 9 трехочковых и завершил матч с отличным показателем полезности («+13») и великолепной бросковой эффективностью (за исключением 0 из 2 с линии штрафных).

До переезда в Оклахому Михайлюк провел в Детройте еще два матча – Нью-Йорк и Шарлотт получили от украинца по 11 очков.